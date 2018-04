VICENZA CALCIO – Lane, prima asta deserta

Lanerossi, nulla di fatto: l’asta è andata deserta. Oggi alle 12, infatti, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle buste nell’asta per rilevare il fallito Vicenza Calcio. Una società che oggi vale 1 milione 470 mila euro. Di questi, 1 milione e 320 mila euro sono il valore della prima squadra e di tutto il settore giovanile, al quale c’è poi da aggiungere 1 milione e 395 mila euro di debito sportivo, per un totale di 2 milioni 865 mila euro. E così com’era previsto oggi non sono giunte offerte. Il giudice delegato Giuseppe Limitone ha quindi fissato la data per l’asta successiva, tra due settimane. In tribunale erano comunque presenti Brice Desjardins in rappresentanza di una cordata internazionale e Gerardo Meridio per la cordata Samorì, ma nessuno die due ha presentato offerte. I giochi sono ancora aperti.