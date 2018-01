VICENZA CALCIO – “Lane”, il lungo addio

Oggi, dopo 116 anni di storia si apre una triste pagina per il club biancorosso e per tutto il movimento calcistico vicentino. Sì, perché il club che fu di Paolo Rossi, Roberto Baggio e Luca Toni, il club che vanta, su tutte le imprese fatte, la vittoria in Coppa Italia, la semifinale della Coppa delle Coppe, guidati da un autentico maestro che è stato Guidolin, oggi chiude. Il Vicenza Calcio è fallito: la crisi finanziaria che attanaglia da tempo il club biancorosso è giunta al suo epilogo. Nessun segnale positivo infatti è arrivato oggi, termine ultimo di scadenza per i pagamenti: stipendi e contributi dei tesserati non sono stati pagati. Oggi pomeriggio Sanfilippo ha parlato per l’ennesima volta con la squadra, spiegando che il pagamento è fissato per venerdì. Ma la spiegazione non è bastata ai giocatori e allo staff, che ormai parlano di “promesse e solo promesse”. Nonostante questo, tutti i giocatori si sono allenati agli ordini di mister Zanini, in un clima surreale. C’è ancora qualche speranza per il Lane? Sembra proprio di no. Intanto sui social network rimbalzano i requiem per l’amatissimo Lane e le polemiche per la gestione economica della società.