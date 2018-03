VICENZA CALCIO – Lane, adesso è ufficiale: – 4 punti di penalizzazione

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

– per il Sig. Marco Franchetto, la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);

– per la Società Vicenza calcio la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva”.

Così recita il dispositivo del Tribunale Federale che infligge ufficialmente 4 punti di penalizzazione al Vicenza Calcio per i mancati pagamenti degli emolumenti. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata stamattina. I biancorossi quindi scivolano in classifica a 27 punti, in terzultima posizione davanti al Santarcangelo, prossimo avversario.