VICENZA CALCIO – La Procura ha chiesto il fallimento

In questa lunga giornata di conferenze stampa dei giocatori e allenamenti a porte aperte, stamattina la procura, come ormai ci si aspettava, ha chiesto al tribunale civile il fallimento del Vicenza Calcio. Si chiede inoltre che il curatore fallimentare disponga dell’esercizio provvisorio. Potrebbe quindi accadere che il Vicenza continui a giocare in campionato, se qualcuno decidesse a breve di rilevarlo.

Intanto si susseguono le reazioni a livello nazionale e da parte di ex campioni biancorossi.

“Sono un vero appassionato del Vicenza e il mio stato d’animo è di vera amarezza. Siamo sull’orlo del baratro, non so cosa potrà succedere, ma penso che la sorte ci riserverà il fallimento”. Paolo Rossi, ‘eroe’ del Vicenza di ‘Giobatta’ Fabbri che si classificò secondo nel campionato 1977-’78 lanciando nel calcio che conta proprio ‘Pablito’, esprime tutta la propria amarezza per ciò che sta succedendo al club biancorossi. “È stata una lenta agonia: noi speriamo possa succedere l’impossibile – dice ancora Paolo Rossi -, ma ho paura che sarà improbabile. Purtroppo anche le società di calcio riflettono della crisi economica esattamente come qualsiasi altra azienda. Questo è un epilogo che fa male, perché Vicenza è una realtà importante. Finirà la storia presente, ma la storia passata del Vicenza rimane e sono sicuro che la piazza sarà pronta a ripartire. Il ricordo più bello, per quanto mi riguarda, è il secondo posto dietro la Juventus del 1978”.