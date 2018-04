VICENZA CALCIO – La Curva Sud: “Giocatori omuncoli traditori, curva vuota contro il Bassano”

Durissimo comunicato contro il VicenzaCalcio da parte della fedelissima Curva Sud, che così si esprime a pochi giorni dalla sfida contro il Bassano:

“A seguito del crollo totale di questa squadra abbiamo deciso che il centro curva, almeno per quanto riguarda la prossima partita in casa col Bassano, resterà vuoto. Mai Vicenza ha visto una tale decadenza sportiva, sia dal punto di vista societario che di risultati, i quali ci hanno trascinati fino all’ultimo posto nella classifica di serie C. Ma la cosa che più ci offende in questo momento è l’atteggiamento di questi omuncoli che ancora ci ostiniamo a chiamare “giocatori”, proprio quelli che abbiamo difeso e spalleggiato fino ad ora, che abbiamo osannato e ringraziato per una scelta che al tempo sembrava dettata dal cuore e che infine non solo ci hanno deluso, ma anche tradito. Tante belle parole, tanti incontri per cercare di dare una mano e fare quadrato quando in altre piazze forse sarebbero già stati presi a calci, per vedere poi che della salvezza del Lane a loro non interessa nulla. Traditori, ecco cosa sono diventati ai nostri occhi, per cui nessuna parola in più verrà spesa nei loro confronti. Nella speranza che questo incubo finisca presto rimaniamo vigili e continuiamo a soffrire, solo per la maglia”.