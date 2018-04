VICENZA CALCIO – Ipotesi Renzo Rosso?

In vista del 6 aprile 2018, data ultima per la partecipazione all’asta per l’aggiudicazione del Vicenza Calcio, Il Giornale di Vicenza pubblica nell’edizione odierna (pagina 46 – Sport – a firma di Alberta Mantovani) una clamorosa indiscrezione in base alla quale il patron della Diesel, Renzo Rosso, sarebbe interessato alla società biancorossa. Nell’articolo si parla di una voce che circola da giorni in base alla quale l’imprenditore proprietario del Bassano Calcio potrebbe essere interessato all’acquisto, mentre sfumerebbero le ipotesi Samorì, Calabrò e del gruppo spagnolo del Baskonia-Alaves Group (vai al link)