VICENZA CALCIO – Il futuro del Vicenza Calcio? Lo spiega Stefano Rosso

Conferenza stampa sul futuro prossimo del Vicenza Calcio, con Stefano Rosso e Roberto Masiero, vicepresidente della Virtus e i soci Denis Vigo e Paolo Moresco. Quale sarà il futuro del Vicenza, quindi? Alla voci che danno in arrivo un nuovo nome per la società cioè lo storico Lanerossi, Rosso non nasconde che una possibilità c’è, anche se il brand è attualmente dei Marzotto. Se il nome verrà definito a breve, per la maglia non c’è dubbio alcuno: rimarrà biancorossa. Guardando al recente passato, Rosso ha spiegato una volta in più l’iter di acquisto, sottolineando che Only the Brave non si è potuta presentare alle prime due aste del tribunale perchè anche il Bassano stava giocando lo stesso campionato del Vicenza. “Aspettavamo anche che qualcun altro decidesse di farsi avanti. Poi, visto che nessuno l’ha fatto, l’abbiamo fatto noi” – ha spiegato. Il progetto del futuro Vicenza Calcio è molto articolato ma Rosso ha assicurato che verrà fatto di tutto per riportare squadra e società dov’è giusto che siano. A livello di panchina Rosso ha fatto i nomi di Colella e Seeber, tecnico e ds, già messi sotto contratto. Infine, uno sguardo al Menti: “Per poter tornare ad essere la casa del Vicenza – ha concluso Rosso – dovrà essere tassativamente rimodernato”.