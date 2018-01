VICENZA CALCIO – Donazzan, “Sanfilippo ha preso in giro la città”

“Non si sa chi sia, che cosa faccia nella vita, chi abbia effettivamente alle spalle. L’unica cosa che si sa è che finora ha disatteso tutte le promesse avanzate nelle scorse settimane, prendendosi gioco non solo dei tesserati e dei tifosi del Vicenza ma di una città intera. È una vergogna”. L’assessore regionale del Veneto di Forza Italia, Elena Donazzan, non risparmia critiche nei confronti del presidente del Vicenza Calcio, Fabio Sanfilippo, a seguito dei drammatici sviluppi societari. “La mia speranza è che la squadra, dalla storia ultracentenaria, possa sopravvivere alle nefandezze che da troppo tempo sta subendo – è l’auspicio di Donazzan -. Sopravvivere per ripartire con un nuovo corso, guidata da persone che, oltre ai meri interessi, abbiano davvero a cuore i colori biancorossi. Giunti a questo punto, mi auguro che ora si faccia avanti una sana imprenditoria vicentina. Per ridare alla piazza di Vicenza ciò che merita. Non è retorica. È questione di orgoglio, appartenenza e difesa di una storia e di una tradizione che va oltre il pallone. Il ‘Lane’ è un collante della comunità vicentina. Da preservare con determinazione”, conclude la referente della Giunta Zaia.

———