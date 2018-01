VICENZA CALCIO – Bilanci falsi secondo la Procura

In attesa che giovedì la procura richieda al tribunale la nomina di un curatore affinché, con l’esercizio provvisorio la squadra possa finire il campionato, emergono altri dettagli sulla richiesta di fallimento. Come riporta nell’edizione odierna Il Giornale di Vicenza, secondo la stessa procura i bilanci del Vicenza Calcio sarebbero stati falsificati, lo avrebbe dichiarato venerdì scorso il procuratore Antonio Cappelleri. E’ quanto sarebbe emerso dopo l’invio delle fiamme gialle e l’acquisizione delle documentazione contabile nella sede della società in via Schio nel mese di dicembre.

Oltre all’insolvenza del club, non in grado di pagare le spese correnti, sarebbe emersa anche la difformità di alcuni bilanci. Analizzando il bilancio 2016 e quello non ancora presentato del 2017, i debiti ammonterebbero ad una cifra compresa fra 17 e 18 milioni di euro e l’utile sarebbe stato gonfiato in riferimento al valore di alcuni giocatori, dei diritti televisivi e del merchandising.