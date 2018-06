VICENZA – Caccia al “maniaco con la Panda blu” che importuna i bimbi

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

In città è caccia al maniaco. Inizialmente l’allarme è partito da un gruppo di mamme di Laghetto e Polegge, che hanno segnalato tra martedì e mercoledì degli spiacevoli episodi accaduti ad alcuni bimbi. Sembra infatti che nei due quartieri giri un uomo con una Panda di colore blu: l’individuo ha tentato più volte di avvicinare alcuni bambini, dicendo di aver bisogno di un’infermiera o addirittura chiedendo loro se vogliano guardarlo mentre compie atti osceni di autoerotismo. Lo stesso soggetto era già stato protagonista lunedì di un episodio simile, nei confronti di una donna adulta. Le forze dell’ordine sono stati allertate ma ad oggi non sono ancora risalite alla targa dell’auto o all’identità del maniaco: l’invito alle mamme è di stare in guardia e di segnalare alle forze dell’ordine ogni movimento o individuo sospetto.