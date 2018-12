VICENZA – Bus a metano va a fuoco, paura in città

Alle 10.20 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in Cristoforo Colombo nella zona del Villaggio del Sole a Vicenza per l’incendio di un bus del trasporto urbano alimentato a metano: nessuna persona è rimasta coinvolta. Il mezzo, che viaggiava vuoto solo con l’autista, si stava recando a fare rifornimento quando sono divampate le fiamme nella parte posteriore del bus. I pompieri arrivati con due squadre hanno spento l’incendio, che intanto si è esteso alla parte interna facendo saltare anche i vetri.Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’azienda di trasporto. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del mezzo.