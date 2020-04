VICENZA – Buco libero in pieno centro

Fra le molte segnalazioni che ci arrivano in questi giorni di quarantena vi è anche il video di alcuni tossicodipendenti che in pieno centro (Corte dei Bissari – adiacenze Piazza Erbe/Piazza dei Signori) si bucano. Le immagini si riferiscono a stamane (giovedì 16 aprile ore 9). Il blocco forzato ha evidenziato situazioni di disagio. A parte le segnalazioni continue di assembramenti nelle zone Piazzale Bologna, Viale Milano e via Firenze, vi sono anche i senzatetto accampati in centro e in altre zone della città.