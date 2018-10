VICENZA – Brazzale vicepresidente della Federazione internazionale del latte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’imprenditore vicentino Piercristiano Brazzale è stato eletto vicepresidente della Federazione internazionale del latte Fil-Idf, alla quale aderiscono 60 Paesi con 1.200 esperti e tutti gli stakeholders della filiera: agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca e numerose organizzazioni. La nomina è avvenuta nel corso della 103ma edizione del summit mondiale del latte, che si è svolto a Daejion, nella Corea del Sud, è stato nominato anche presidente del Comitato di programmazione e coordinamento scientifico (Spcc, Science programming and coordinating comitee), il board tecnico della federazione composto da nove esperti, ognuno per area tematica.

Brazzale, 53 anni, è amministratore delegato del gruppo Brazzale di Zanè, una delle più antiche aziende casearie italiane e Brazzale Moravia ed è consigliere di Confagricoltura Vicenza. È la prima volta che un italiano viene chiamato a ricoprire questo prestigioso e importante incarico. “Voglio essere il garante dell’integrità e dell’indipendenza di Idf da interessi di parte”, ha dichiarato dopo la nomina. “C’è bisogno di tutti i player per tutelare e supportare l’intero settore e tutti gli stakeholders. Dobbiamo riuscire a promuovere il lattiero caseario come elemento fondamentale nella nutrizione e nella salute”.

“È un grande orgoglio per noi che un rappresentante di Confagricoltura sia stato chiamato a un ruolo così importante in quello che è uno dei massimi organismi di riferimento del mondo del latte – ha sottolineato Enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza -. Dalla nostra associazione un augurio di buon lavoro, nella convinzione che saprà affrontare con la professionalità che lo distingue le istanze del settore”.

La Fil/Idf è un’associazione indipendente, senza fini di lucro, i cui scopi sono la promozione e la valorizzazione dell’immagine, del commercio, della produzione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nel mondo. La Federazione raccoglie e diffonde informazioni scientifiche, tecniche ed economiche sul settore lattiero-caseario mondiale ed è divenuta nel tempo un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori di settore. La Fil ha consolidato negli anni i suoi rapporti con la Fao, con la quale condivide diversi ambiti di lavoro, quali le buone pratiche di produzione lattiero-casearia, la salute e il benessere degli animali, l’igiene e la sicurezza, così come le politiche e l’economia lattiero-casearia. Una collaborazione che ha portato a numerose pubblicazioni congiunte. Di rilievo, anche, la cooperazione tra la Federazione e l’Oie-World Organization for Animal Health, che assicura un costante scambio di conoscenze e informazioni sul settore lattiero-caseario, la ricerca veterinaria, gli aspetti della salute e delle zoonosi degli animali, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare.