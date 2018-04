VICENZA – “Bravo chi legge!”, la finale domani in piazza dei Signori

Più di 500 studenti si ritroveranno in piazza dei Signori venerdì 20 aprile alle 14.30 per disputare la finalissima di “Bravo chi legge!”. Il concorso, giunto alla settima edizione, è dedicato quest’anno alla lettura approfondita del libro di Matteo Righetto “La pelle dell’orso”, romanzo del 2013 che ha avuto anche una traduzione cinematografica (2016, regia di Marco Segato). L’autore sarà presente alla manifestazione. Venerdì 20 aprile si ritroveranno nel cuore del centro storico 21 classi dei primi due anni delle scuole superiori della provincia che da settembre a marzo si sono impegnate nelle eliminatorie di istituto Le scuole delle città partecipanti alla finale sono i licei Lioy, Fogazzaro, Pigafetta, Quadri, gli istituti Rossi, Da Schio, Piovene, Canova, Montagna, Boscardin. In piazza dei Signori ci saranno inoltre i licei Tron di Schio, Da Ponte di Bassano, Zanella di Schio, Da Vinci di Arzignano, De Fabris di Nove, Trissino di Valdagno, Brocchi di Bassano, gli istituti Chilesotti di Thiene, Garbin di Thiene-Schio, Trentin di Lonigo, De Pretto di Schio. Al concorso hanno preso parte 117 classi, per un totale di oltre 2300 studenti. Nell’edizione 2016-2017 – che già aveva raggiunto ottimi risultati – avevano partecipato 14 scuole con 70 classi.