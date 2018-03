VICENZA – Botteghe e attività storiche, 7 nuovi prestigiosi riconoscimenti

L’albo comunale si arricchisce di una nuova “bottega storica” e di sei “attività storiche” che raggiungono, pertanto, rispettivamente quota 39 e 34. A conferire i nuovi prestigiosi riconoscimenti questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino era presente il sindaco Achille Variati. “Si tratta del riconoscimento più alto che l’amministrazione comunale fa nei confronti di chi è riuscito a portare avanti in città un’attività commerciale per oltre 35 anni, a volte nello stesso locale – ha dichiarato il sindaco Achille Variati –. Esprimo pertanto, a nome dell’intera amministrazione, il ringraziamento a tutti voi e a coloro che vi hanno preceduto nel servizio che avete reso alla città, oltre che ai vostri clienti. Siete stati capaci di attraversare con impegno e sacrificio questi anni e, in particolar modo, l’ultimo decennio, caratterizzato da una grande crisi economica. Questa targa che, mi auguro, esporrete bene in vista nel vostro negozio, non è solo motivo di orgoglio per voi, ma per tutta la città. Ed è segno di solidità e garanzia anche per i turisti che, in questi ultimi anni di grandi eventi culturali, stanno scoprendo la ricchezza e bellezza storica e culturale della nostra città”. Per quanto riguarda le “botteghe storiche”, il riconoscimento va all’artigiano tappezziere Laspa di Mazzari Diego, in contra’ Porta Santa Lucia 62, attivo dal 1957. Per quanto riguarda le “attività storiche”, le 6 nuove aziende che si possono fregiare del titolo sono: De Tomasi Antonio, in via Pigafetta 6, vendita di frutta e verdura dal 1925; Franceschetto Luciana in corso Fogazzaro 166, negozio di calzature ed accessori dal 1950; Oscar Arredi Sacri di Fraresso Alessandra in contra’ Vescovado 27, arredi e paramenti sacri dal 1959; Franzina Rino in contra’ San Paolo 10, artigiano calzolaio dal 1962; Pasticceria Bolzani in contra’ XX Settembre 6, offelleria, pasticceria, pralineria dal 1965; Panificio Zuccon di Zuccon Luigi in via Legione Antonini 169, prodotti da forno artigianali dolci e salati dal 1977. Possono diventare “bottega storica” o “attività storica” gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e le imprese artigiane in cui la stessa attività è stata svolta con la medesima merceologia per più di 35 anni, se si tratta di attività artigianale, e per più di 40 anni, se si tratta di esercizi commerciali e pubblici esercizi. Inoltre, le attività devono essere state svolte nella stessa località con superficie aperta al pubblico non superiore a 250 metri quadrati per quanto riguarda le “botteghe storiche”, e i locali devono presentare elementi di particolare pregio architettonico o arredi di particolare interesse culturale o storico. Sono considerate “attività commerciali storiche” gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e le imprese artigiane svolte con continuità per oltre 40 anni anche in locali diversi. Per il riconoscimento di “bottega storica”, che avviene con atto formale del Comune, è necessario presentare apposita domanda al settore Sportello unico edilizia privata, attività produttive e commercio – ufficio Commercio fisso. Lo stato di “bottega storica” costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno. Nelle “botteghe storiche” sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell’esercizio solo se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del progetto originario, da realizzare in base ad un progetto approvato dal Comune. Il riconoscimento di “bottega storica” e “attività storica” consente alcuni benefici fiscali quali la riduzione dell’imposta comunale sulla pubblicità nella misura dell’80 per cento.