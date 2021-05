VICENZA – Borse di studio della Camera di Commercio per studenti in difficoltà causa Covid

Come noto tutti i servizi e le attività svolte dalle Camere di Commercio sono finanziate attraverso il pagamento del diritto camerale da parte delle imprese iscritte. A partire da questa considerazione, anche la Camera di Commercio di Vicenza, aderendo ad una specifica iniziativa di Unioncamere nazionale, ha pubblicato un bando di contributi per sostenere le famiglie dei piccoli imprenditori in difficoltà finanziarie a causa del Covid, con l’obiettivo in particolare di favorire la prosecuzione o avvio degli studi da parte dei loro figli.

Potranno usufruire dei contributi, infatti, gli studenti iscritti a corsi universitari o ITS con un genitore titolare di ditta individuale o socio di società di persone che nel 2020 abbiano registrato una perdita di fatturato pari al 30% o superiore rispetto all’anno precedente, o con un genitore titolare di ditta individuale o socio di società di persone deceduto a causa del Covid.

Più in dettaglio, il bando prevede una dotazione complessiva di 132 mila euro (con un co-finanziamento di 33 mila euro da parte di Unioncamere nazionale) e l’erogazione di borse di studio per un valore di 2 mila euro per gli studenti universitari e di 800 euro per gli studenti di corsi ITS. Le borse di studio saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di spedizione delle domande complete e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di ciascuna graduatoria.

Le domande potranno essere presentate dal 25 maggio al 22 giugno.

Per informazioni è possibile consultare il sito Internet della Camera di commercio oppure contattare l’ufficio Alternanza Scuola Lavoro e Promozione o l’Ufficio Punto Impresa Digitale (PID) ai seguenti contatti: e-mail promozione@vi.camcom.it e pid@madeinvicenza.it