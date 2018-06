VICENZA – Boom di passaporti, nuove modalità di richiesta in Questura

Nuove modalità di accesso all’Ufficio Passaporti di Vicenza. Lo comunica oggi la Questura, visto anche il crescente afflusso e alla risposta adeguata fornita dall’ufficio stesso che, dall’inizio dell’anno, ha incrementato del 13% i passaporti emessi, da 13.105 del 2017 ai 14.808 del 2018. L’Ufficio Passaporti ha aumentato il numero di documenti rilasciati, da circa 25mila nell’anno 2016 a quasi 32mila nell’anno 2017, con un incremento percentuale del 28%.

E’ quindi necessario procedere ad una rimodulazione delle modalità di erogazione del servizio al pubblico, anche per allinearsi con l’organizzazione adottata da omologhi Uffici di altre Questure. Ecco tutte le informazioni al riguardo:

Dal giorno 11 giugno 2018, la modalità ordinaria di accesso all’Ufficio Passaporti avverrà tramite prenotazione “on line” di un appuntamento, attraverso la piattaforma digitale: https://www.passaportionline.poliziadistato.it. Dunque, a partire dalla data di cui sopra, gli utenti potranno presentare la richiesta di rilascio del passaporto previo appuntamento prenotato tramite “agenda on-line”, già disponibile sulla piattaforma digitale: https://www.passaportionline.poliziadistato.it Gli orari di apertura al pubblico (con appuntamento fissato on-line) saranno i seguenti:  da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12;  giovedì anche dalle ore 15 alle 16. Se, per specifiche e motivate esigenze, si rendesse necessario ottenere un passaporto con procedura d’urgenza, l’utente potrà recarsi personalmente agli sportelli dell’Ufficio Passaporti, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30-09.00, presentando idonea documentazione comprovante i motivi (professionali, di studio, di famiglia, di salute, etc) per ottenere il passaporto in tempi ridotti rispetto a quelli ordinari. La consegna ed il ritiro dichiarazioni di accompagno dei minori di anni 14 ed il ritiro dei passaporti pronti avverranno nei seguenti giorni e orari  martedì, dalle ore 9 alle ore 12;  giovedì, dalle ore 9 alle ore 12. Ogni ulteriore informazione utile al rilascio dei passaporti, con relativa modulistica, è disponibile alla pagina web: http://www.poliziadistato.it/archivio/category/1032 o consultando il sito dedicato della Questura di Vicenza: http://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza/articolo/5730dd5b84036552378403. Infine, è possibile contattare il numero telefonico 0444/337520 dalle ore 12.30 alle ore 13.30.