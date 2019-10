VICENZA – Boom dell’export in Svizzera: al via mini-corso di Confindustria

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Svizzera è il mercato cresciuto di più negli ultimi mesi per l’export vicentino (475,5 milioni nei primi sei mesi del 2019 contro i 396,1 milioni del medesimo periodo del 2018). Si tratta quindi di uno sblocco solido che riconosce e ripaga la qualità delle produzioni del nostro territorio.





Confindustria Vicenza e FarExport, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, hanno quindi organizzato un mini-corso commerciale, aperto a tutti coloro che cercano committenti svizzeri o che intendono consolidare le loro quote di mercato nel paese, che si terrà mercoledì 30 ottobre 2019 dalle ore 9.30 a Palazzo Bonin Longare (Corso Palladio 13 – Vicenza).

Protagonista dell’evento sarà Leonardo Longaretti, già responsabile dell’Ufficio Acquisti di importanti gruppi industriali svizzeri o multinazionali, presenti in Svizzera.



Dalle ore 14.00 si svolgerà una sessione dedicata agli incontri B2B, con Longaretti e la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.