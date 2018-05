VICENZA – Bomba ecologica lungo l’Astichello

“E’ dall’autunno scorso che abbiamo segnalato la bomba ecologica che permane lungo il corso del fiume Astichello a Nord dell’Ospedale San Bortolo e le foto scattate oggi dimostrano l’indifferenza per la gravità del fatto da parte dell’Amministrazione uscente!” Lo afferma il vicecoordinatore cittadino di Forza Italia Ciro Ammendola, medico urologo del San Bortolo. Il candidato nella lista del partito di Berlusconi per Palazzo Trissino è molto preoccupato per la situazione delle oltre 65 tonnellate di rifiuti speciali che stazionano da anni sulla riva sinistra del fiume (dalla parte di Stradella Mora) in quello che era il sito della ditta Magrin pavimenti e asfalti ora in mano ad un curatore fallimentare.

“Abbiamo capito che sul caso ci sono delle vicende giudiziarie di carattere civile”, sottolinea Ammendola, “ma quando di mezzo c’è anche la salute dei cittadini il Sindaco, prima autorità sanitaria territoriale, non deve essere titubante, deve intervenire e, se necessario, d’imperio!”

Alla fine dell’inverno il curatore fallimentare non avendo a disposizione i fondi per rimuovere i rifiuti speciali ha impugnato l’ordinanza di sgombero comunale di fronte al TAR. E il tribunale amministrativo circa un mese fa ha risposto che in mancanza di fondi del privato, la bonifica spetta all’Amministrazione comunale che successivamente si dovrà rifare civilmente sui responsabili.

“Ma da palazzo Trissino nessun intervento”, spiega Ammendola: “Il Sindaco uscente fa spallucce perché non ha fondi? che chieda l’aiuto della Regione Veneto e della protezione civile!”

“Qui siamo di fronte ad un disastro ambientale annunciato”, rincara il vicecoordinatore e candidato di Forza Italia: “I cittadini che abitano nei dintorni sono infuriati: sono stanchi di respirare le polveri che si alzano nelle giornate di vento dai mucchi di materiale indefinito abbandonati nell’ex Magrin. Non solo vi sono anche bidoni che contengono materiali che non conosciamo: vicino c’è il fiume Astichello e il percolato può inquinare la falda!”

“Un sindaco responsabile non permetterebbe mai questa situazione”, conclude Ammendola: “se sarò eletto in Consiglio comunale mi impegnerò fattivamente per sgomberare l’area!”