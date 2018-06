VICENZA – Bomba d’acqua in città

Bomba d’acqua a Vicenza poco fa. Alle ore 16.30 un violento temporale con grandine si è abbattuto sulla città. La forte pioggia è durata una ventina di minuti, allagando anche alcune strade come Strada Pelosa, dove un automobilista è stato soccorso dai pompieri perchè bloccato in auto sulla strada allagata. Segnalati anche alcuni tombini stradali intasati che hanno creato ulteriore disagio. Un black out, infine, è durato quasi un’ora in alcune zone di Vicenza Ovest.