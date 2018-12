VICENZA – Bocciodromo contro Cicero e il saluto romano

(foto da Comunicato Stampa tratta dall’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza)

Con una nota stampa il centro sociale Bocciodromo di Vicenza protesta vivamente contro il saluto romano dell’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici del Comune di Vicenza, Claudio Cicero. Il saluto appare in una foto nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. “E’ gravissimo che un assessore si permetta di fere il saluto romano dal balcone del comune” scrivono. “Che questa giunta andasse a braccetto con i fascisti lo sapevamo: i post su facebook, il revisionismo, i flirt con Casapound e Forza Nuova, la guerra ai disperati.

Non ci aspettavamo di vedere questo personaggio posare così dal balcone, ostentando il saluto romano per poi negare come il più vigliacco dei fascisti.

Con questa foto è stato passato il segno, questa città li ha già cacciati nell’Aprile del ’45 e sapremo rifarlo, è ora di mobilitarsi per difendere Vicenza da questa vergogna.

Il tempo delle “goliardate” è finito”.