VICENZA – Blitz dell’Esercito con cani anti-droga a Campo Marzo

L’attività di controllo dell’area di Campo Marzo da parte della polizia locale, coadiuvata dall’unità cinofila, ha portato ieri al rinvenimento di 42,60 grammi di marijuana, alla denuncia di tre uomini per resistenza a pubblico ufficiale e di un altro uomo per spaccio di stupefacenti, tutti e quattro di nazionalità nigeriana.

I primi tre, in particolare, si erano pure dati alla fuga, chi in bicicletta, chi a piedi, quando tre pattuglie del servizio antidegrado della polizia locale si erano loro avvicinate per l’identificazione. Uno, I.O. di 21 anni, è stato fermato quasi subito, sebbene in bicicletta e sebbene continuasse a dimenarsi con forza, a terra, per sottrarsi alla presa. Un altro, E.S. di 25 anni, scappato in direzione viale Milano, è stato rincorso e fermato all’incrocio con viale Ippodromo. Mentre O.L. di 24 anni, fuggito verso la stazione Svt, è stato fermato dai militari dell’esercito e quindi consegnato agli agenti del comando di stradella Soccorso Soccorsetto.

La successiva perquisizione dei tre giovani ha fatto emergere un involucro di plastica nera avvolto nel cellophane trasparente contenente 8 grammi di marijuana. A questa si è aggiunta quella rinvenuta sotto la siepe del parco giochi di viale Ippodromo dal cane antidroga condotto dal commissario Achille Costa, vicecomandante del consorzio di polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina: 21,15 grammi suddivisi in altri tre involucri di plastica.

L’uomo denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, M.O., 32 anni, era invece stato sorpreso da un’altra pattuglia mentre, in corso santi Felice e Fortunato, cedeva droga ad un cliente. Dalla sua perquisizione sono stati rinvenuti 390 euro, frutto dell’attività di spaccio, e un involucro con 13,45 grammi di marijuana nascosto negli indumenti intimi.

“Mi complimento ancora una volta con la nostra polizia locale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per l’efficacia con cui svolge il servizio di controllo della sensibile area di Campo Marzo. L’intervento dell’esercito dimostra inoltre quanto sia importante la sua presenza costante per intervenire tempestivamente in caso di necessità. La sinergia tra forze dell’ordine è fondamentale per contrastare il fenomeno di spaccio e consumo di droga, cui si accompagna il degrado della zona”.