VICENZA – Blitz antidroga: circondato Campo Marzo

Blitz ieri pomeriggio in Campo Marzo contro lo spaccio di droga: uomini delle forze dell’ordine hanno circondato l’area verde per un’operazione di controllo all’interno della più vasta operazione chiamata “Periferie sicure” del Ministero dell’Interno. Agenti della Questura di Vicenza e di Padova con i vigili urbani e i soldati dell’esercito di “Strade Sicure” hanno attuato controlli a tappeto sui presenti, quasi tutti giovani immigrati. Con l’aiuto dell’unità cinofila sono state rintracciate, abbandonate o nascoste anche vicino al parco giochi, numerosi dosi di droghe pesanti e leggere. Alcuni dei fermati, risultati senza documenti, sono stati accompagnati in questura per venire identificati.