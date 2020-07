VICENZA – Bivacchi in centro storico: 13 sanzionati

Sono state tutte sanzionate per violazione del regolamento di polizia urbana e allontanate le 13 persone sorprese a bivaccare in centro storico durante un controllo effettuato ieri mattina dalle pattuglie antidegrado della polizia locale.

All’intervento, coordinato dal comandante Massimo Parolin, ha preso parte anche il consigliere delegato Nicolò Naclerio.

Quattro persone sono state sorprese in piazza Matteotti, di cui due sotto il porticato di palazzo Chiericati e due sulle panchine della piazza; una bivaccava in contra’ Porta S.Lucia e otto sotto i portici di Monte Berico. Una di queste ultime, colpita da foglio di via da Vicenza, è stata segnalata all’autorità giudiziaria per l’inottemperanza all’ordine del questore di Vicenza.

Tutti i senzatetto sono stati informati delle attività di supporto messe a disposizione dai servizi sociali per le persone in difficoltà.

Aim Ambiente ha provveduto a ripulire le aree del bivacco dai cartoni utilizzati come giacigli e dai rifiuti abbandonati. Lungo i portici di viale X Giugno la pavimentazione è stata lavata e disinfettata con una lancia d’acqua ad alta pressione.