VICENZA – Bisca clandestina: poliziotti presi a morsi dalla responsabile di un negozio

Gli agenti della volanti della polizia di Stato di Vicenza, hanno scoperto una bisca clandestina in via Verdi 46 a Vicenza (Digi Mobil – servizi di telefonia). La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza (pagina 11 dell’edizione cartacea).

Intorno alle 16.30 di sabato la polizia è entrata nel negozio trovandovi la responsabile (A.F. rumena di 50 anni residente in città). Dopo i controlli di rito, dai quali non emergono irregolarità, i poliziotti sentono delle voci provenire da un punto imprecisato del negozio e scoprono che provengono da un piano interrato. Cercano quindi di accedervi ma la responsabile si oppone con tutte le forze, prima chiedendo un mandato e poi aggredendo verbalmente e fisicamente i poliziotti che nel frattempo avevano chiesto rinforzi. Alla fine gli agenti riescono ad accedere allo scantinato trovandovi tre uomini intenti a giocare ai dadi con tanto di mazzette di soldi. I tre dichiarano di non avere documenti e sono stati quindi portati in questura. La donna si è opposta con tutte le forze scalciando, prendendo a pugni, graffiando e mordendo gli agenti. Alla fine sono scattate quattro denunce. E’ scattata la denuncia per la 50enne e per due connazionali I.P.S. di 37 anni e N.N.C. di 47 anni, oltre che per un irregolare moldavo, T.C. di 39 anni.

A.F. dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e favoreggiamento del gioco d’azzardo. I tre uomini solo per gioco d’azzardo.