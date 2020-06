VICENZA – Binari ex ferrovia concessi per lavori, per evitare passaggi camion

Per consentire lo svolgimento di un cantiere ferroviario lungo la linea Vicenza – Verona, la giunta comunale ha concesso a Rfi (Rete ferroviaria italiana) l’occupazione a titolo gratuito per quattro anni del sedime “ex binario Ftv” che si sviluppa da viale dei Montecchi, in zona Ponte Alto, fino alla stazione ferroviaria.Rfi vi realizzerà a sue spese una pista di cantiere che i suoi mezzi utilizzeranno per raggiungere il deposito previsto presso la stazione per i materiali necessari per i lavori di manutenzione della linea Verona Vicenza. Si tratta di un’area incolta e non accessibile di proprietà del Comune e della Provincia, che ha approvato analogo provvedimento.L’area, che si sviluppa in affiancamento ai binari ferroviari, in passato era utilizzata per la linea tranviaria Vicenza – Recoaro.

Il deposito di Rfi, che verrà allestito presso la stazione dei treni di Vicenza, consentirà di rendere operativo, in orario notturno, il cantiere di manutenzione lungo la linea per Verona. Durante il giorno, sarà alimentato da 50 autotreni per il trasporto dei materiali necessari alle manutenzioni, come binari, traversine e massicciata.

“Con questa soluzione – afferma l’assessore alla mobilità Matteo Celebron – evitiamo il transito dei mezzi pesanti lungo l’asse di viale San Lazzaro, viale Verona, corso Santi Felice e Fortunato fino a viale D’Annunzio. In accordo con Rfi è stata trovata questa soluzione che ci permette di raggiungere due risultati: da un lato non caricare ulteriormente un’arteria già molto trafficata, dall’altro di risistemare delle aree oggi incolte e inutilizzate. Inoltre al termine dell’utilizzo il Comune di Vicenza si troverà con un sedime già predisposto per utilizzi futuri, come potrebbe essere una nuova ciclabile”.