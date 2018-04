VICENZA – Bilancio partecipativo, oggi si chiudono i voti

Fino a stasera si potrà votare per scegliere i progetti del bilancio partecipativo. I cittadini potranno esprimere la propria preferenza per uno o due delle 19 idee progettuali ammesse al voto e pubblicate sul sito del Comune. Fino ad ora hanno votato oltre 3500 persone. “Il bilancio partecipativo è uno strumento che affida direttamente ai cittadini la possibilità di decidere come destinare una parte delle risorse del bilancio ad opere pubbliche. La somma assegnata – spiega l’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova – per quest’anno ammonta a 400.000 euro e i progetti più votati verranno realizzati dall’amministrazione fino all’esaurimento della somma stanziata”. I cittadini di Vicenza, dai 16 anni, possono votare attraverso due modalità: online o con scheda cartacea. Per votare online è sufficiente collegarsi al sito del Comune. Si deve inserire il proprio codice fiscale ed il proprio numero di cellulare, sul quale arriverà subito un messaggio di conferma che consentirà di procedere alla votazione di uno o due progetti tra quelli ammessi. Al termine del voto sarà stilata la graduatoria dei progetti, che verrà resa nota lunedì 23 aprile alle 12 nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino. Si passerà dunque alla fase dell’elaborazione e del finanziamento dei progetti più votati, fino a esaurimento dei fondi disponibili, pari a 400 mila euro.