VICENZA – Bilancio partecipativo 2018: ecco i vincitori

Sono stati 7.475 i cittadini con almeno 16 anni d’età che dal 3 al 19 aprile hanno scelto una o due proposte progettuali fra le 19 ammesse al voto: 6.191 hanno votato online e 1.284 con scheda cartacea nelle sedi circoscrizionali, nei centri per anziani e in Loggia del Capitaniato. A svelare la classifica è stata stamane l’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova, in sala Stucchi, alla presenza dei cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, impazienti di conoscere il risultato finale. Ad aggiudicarsi il primo posto con 1.972 voti, di cui 1.486 online e 486 cartacei, è stato il progetto “Handy… amo: sport e gioco. Vicenza accessibile”, del valore di 150.000 euro, presentato da H81, Agendo, Anfass. Insieme per l’integrazione, Genitori Primavera 85, Aniep onlus Vicenza, Aias San Bortolo Vicenza, Autismo Triveneto onlus, Aism, Oildm, Rangers Rugby Vicenza, Amatori Rugby Vicenza, Asd Polisportiva Disabili Vicenza onlus.

Il progetto prevede l’intervento in due parti distinte della città, il parco giochi di via Giuriato a San Pio X, al centro polifunzionale Altair, e nella realizzanda Libera palestra del Retrone, zona di verde attrezzato in via Baracca, allo stadio del rugby. Il progetto riprende la proposta presentata lo scorso anno per il parco giochi di via Giuriato, mantenendo invariati i principi di inclusività del parco, ma con un primo stralcio, per poter condividere il completamento dello spazio attrezzato di via Baracca, ai Ferrovieri. In entrambi i casi sarà migliorata l’accessibilità dell’area, ridisegnando parte dei vialetti nel primo e realizzando dei parcheggi riservati nel secondo, e, per entrambi, inserendo delle attrezzature specifiche, giochi o attrezzi fitness specifici per persone con disabilità. I servizi igienici di via Giuriato saranno rifatti. La piastra polivalente di via Baracca sarà dotata degli spazi pavimentati necessari alle manovre delle carrozzine a lato campo per partite di rugby e basket, ma anche di altri sport, così come da regolamenti specifici.

Al secondo gradino del podio, con 1.607 voti, di cui 1.255 online e 352 cartacei, si è invece piazzato“ApiediperBertesinainsicurezza”, presentato dalla parrocchia di Bertesina. Con un importo di 150.000 euro è prevista la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro di via Quintarello, per una lunghezza di 250 metri e due di larghezza, costituito da un profilo prefabbricato, un massetto in cemento e asfaltatura in superficie. Per il tratto tra i due ponticelli, il marciapiede andrà sostenuto da un cordolo di fondazione applicato su micropali e tiranti, completo di parapetto metallico di protezione. Le acque stradali saranno raccolte da caditoie e con la tubazione esistente condotte al fiume. È prevista anche la costruzione di due passerelle metalliche verniciate, lunghe 10 e 8 metri. Pavimento e parapetti saranno sempre metallici e verniciati. E per finire è previsto l’allargamento della strada e dei ponticelli di circa 40 centimetri, nonchè il completamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Si è infine classificato al terzo posto, con 1.155 voti, di cui 1.048 online e 107 cartacei, il progetto “Correre con la mente: un percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale”, presentato dal Comitato genitori scuola primaria da Feltre e Associazione genitori e Associazione genitori Ics.

Tuttavia, come ha spiegato l’assessore Cordova, dal momento che primo e secondo classificato richiedono assieme 300 mila euro dei 400 mila messi a budget dall’amministrazione comunale, “questo terzo progetto, anch’esso del valore di 150.000 euro, potrà realizzarsi solo se il prossimo nuovo consiglio comunale deciderà di aggiungere altri 50 mila euro, come già accaduto nelle due edizioni precedenti, mediante una variazione di bilancio”.

Nel dettaglio, la terza proposta classificata prevede alcuni interventi nelle scuole secondarie di primo grado Loschi e Maffei di via Carta 3 e alla scuola primaria da Feltre di contra’ Burci 20. Per la prima è previsto il rinnovo delle dotazioni di atletica (rettilineo, pedana di salto in alto e pedana salto in lungo-triplo), intervento necessario dal momento che la secondaria di primo grado ha avviato a partire dall’anno scolastico 2016-2017 la sperimentazione sportiva, consentendo il prolungamento del tempo scuola ed offrendo ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi a diverse discipline sportive. Il rinnovo della struttura esterna di atletica va quindi a valorizzare ulteriormente il progetto “Lo sport a scuola”, cosi come promosso dal comprensivo 1. All’interno della da Feltre invece sono stati individuati diversi ambiti in cui possono essere avviate attività funzionali all’attività scolastica e non solo, come descritto nel progetto chiamato Team, #Tecnologie #Emozioni #Ambienti #Motivazioni, progetto a lungo termine, pensato per essere realizzato per parti autonome tra loro ma che nella loro coesistenza troveranno ancora maggior forza e potenziamento. Il progetto intende migliorare gli approcci didattici e gli ambienti di apprendimento, organizzando spazi e tempi di apprendimento appropriati agli obiettivi formativi. Spazi aperti, arredi flessibili, tecnologie mobili sono esempi di un nuovo ambiente didattico. Il primo step, oggetto di questo documento, prevede di riqualificare e riprogettare lo spazio dell’attuale aula magna, oggi sottoutilizzato perché non sufficientemente strutturato e attualmente inadatto. Si propone di predisporre setting appropriati a stimolare vari tipi di competenze: emotive, artistiche, tecnologiche, scientifiche e digitali.

“Sono molto orgogliosa – ha commentato l’assessore alla partecipazione Annamaria Cordova – che così tanti cittadini abbiano partecipato esprimendo la loro preferenza per una o due idee progettuali. Rispetto alla scorsa edizione, il periodo di votazione è stato ridotto di cinque giorni per evitare che coincidesse con la campagna elettorale delle amministrative e quindi il risultato di un centinaio di voti di differenza rispetto al 2017 è ancora più importante. I numeri infatti parlano da soli ed evidenziano un trend in continua crescita. Quanto alle proposte – ha aggiunto -, quest’anno ne sono state ammesse 19 sulle 21 presentate, segno che chi partecipa lo fa con sempre maggiore attenzione, competenza e qualità, in una parola con forte motivazione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno sostenuto il bilancio partecipativo, tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno capito il valore di questo strumento democratico. Vicenza è l’unico capoluogo del Veneto ad averlo realizzato, dotandosi dal 28 novembre scorso di un apposito regolamento che ne disciplina lo svolgimento”.

Le proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno trasformate in progetti veri e propri dai tecnici comunali e verranno finanziate per poi essere realizzate.

Durante luglio e agosto verranno espletate le procedure per eventuali affidamenti di incarichi di progettazione, mentre entro settembre si terranno i tavoli di definizione progettuale partecipata con i proponenti, i progettisti e i cittadini interessati.

Infine, entro il 15 novembre, la giunta approverà i progetti per la richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

Graduatoria finale

Handy… amo: sport e gioco. Vicenza accessibile 1.972 voti

ApiediperBertesinainsicurezza 1.607 voti

Correre con la mente: un percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale 1.155 voti

Istituto “10 e lode” 955 voti

Un Giardino didattico per crescere a Saviabona 760 voti

Pedalando sotto le luci 663 voti

Riqualificazione Palestra Scuola “GB Tiepolo” 662 voti

Insieme per il Verde della 4 661 voti

Creare uno spazio “Parco Bike” a San Pio X 614 voti

Tra cielo e terra …… ci gioco io 603 voti

Allarghiamo Piazza delle Erbe 597 voti

Un prato per i Portici 556 voti

Per Tetto un Cielo di Sole e di Stelle – diamo vita al nostro Centro Ferrovieri 504 voti

Un nuovo volto a Santa Lucia 494 voti

Vivere Ospedaletto 412 voti

La Riviera Berica tra Ambiente e Storia 373 voti

I colori dell’affresco per una via più bella: Stradella dei Carmini 232 voti

Salviamo la tensostruttura 201 voti

Riqualificazione parco giochi via Smereglo 125 voti