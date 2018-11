VICENZA – Biblioteca La Vigna, Pedon è il nuovo presidente

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

E’ l’imprenditore Remo Pedon il nuovo presidente della Biblioteca internazionale La Vigna. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci della storica istituzione culturale di Vicenza. Erano presenti il sindaco Francesco Rucco per il Comune di Vicenza, dalla presidente Maria Cristina Franco per la Provincia di Vicenza, dal direttore della Regione Veneto – Direzione Beni attività culturali e sport, Fausta Bressani, e dal presidente dell’Accademia Olimpica Gaetano Thiene.

Remo Pedon, 62 anni, è membro del Cda e della proprietà della Pedon Group di Molvena, azienda creata dallo stesso Remo assieme ai fratelli e diventata in pochi anni leader nel campo dei legumi con stabilimenti, joint – ventures e uffici commerciali in numerose parti del mondo. Pedon, tra i massimi esperti di questo alimento fondamentale per la dieta dell’uomo, è l’unico italiano a sedere nel board dell’associazione Cicils-Iptic, il più autorevole organismo mondiale nell’industria dei legumi. E’ inoltre vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega ai mercati esteri.

Gli altri membri del Cda sono Raffaella Lioce (Comune di Vicenza), Michael Pulvini (Provincia di Vicenza), Elena Appiani (Regione Veneto) e Giustino Mezzalira (Accademia Olimpica), quest’ultimo con ruolo di vice presidente.

Nel corso dell’assemblea i rappresentanti dei soci hanno espresso un particolare apprezzamento per l’attività svolta da Mario Bagnara, che lascia la presidenza dopo oltre 12 anni, riconoscendogli grande dedizione e intraprendenza nella valorizzazione del centro di cultura e civiltà contadina, nato dalla lungimiranza e generosità del fondatore Demetrio Zaccaria.