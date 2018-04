VICENZA – Betlemme e Vicenza, patto di fratellanza firmato

Sabato 21 aprirle ad Assisi, in occasione della conferenza internazionale delle città gemellate con Betlemme, è stato firmato il patto di fratellanza tra Vicenza e Betlemme. Il documento, che è stato sottoscritto per il Comune di Vicenza da Fioravante Rossi, consigliere delegato ai gemellaggi, e, per la città palestinese, dal sindaco Anton Salman, ripercorre i rapporti tra i due enti avviati ancora nel 2010 con una serie di progetti sociali, come campagne di educazione ambientale rivolte ai giovani, e progetti urbanistici (con il coinvolgimento delle società partecipate vicentine Aim e Aim Amcps), che hanno portato alla riqualificazione di un’area, inaugurata a dicembre 2015, lungo la via commerciale principale della città palestinese, con l’obiettivo di mantenere e valorizzare l’identità e il patrimonio culturale di Betlemme. Il patto di fratellanza sottoscritto formalizza pertanto il desiderio di entrambe le città a continuare la cooperazione nel campo ambientale, culturale, sociale e turistico. Nel suo intervento, Rossi ha portato i saluti e l’augurio di buon lavoro del sindaco Achille Variati e degli assessori alla comunità e alle famiglie Isabella Sala e alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza, e, con riferimento alla critica situazione socio-politica vissuta dal territorio palestinese, ha espresso l’auspicio che nell’interesse generale venga trovato presto il giusto equilibrio e la serenità.