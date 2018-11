VICENZA – Bertoliana, per alleggerire Palazzo San Giacomo si studia il trasferimento provvisorio

“Le raccolte librarie a magazzino di Palazzo San Giacomo, sede della Biblioteca Bertoliana, potrebbero essere spostate a brevissimo e in via provvisoria nell’ex scuola media Giuriolo, sempre in contra’ Riale”.

L’annuncio è del sindaco Francesco Rucco che questa mattina, assieme alla giunta, ha deciso di approfondire questa strada sulla base di una relazione presentata dal nuovo direttore della Bertoliana, Mauro Passarin.

“E’ una soluzione temporanea – ha precisato il sindaco – dettata dalla necessità di alleggerire quanto prima i piani superiori di Palazzo San Giacomo, dove sono conservati circa 300 mila volumi, tra cui manoscritti e libri antichi di grande valore storico. Nel palazzo, infatti, sono apparse nuove crepe che secondo i tecnici non hanno peggiorato la staticità dell’edificio seicentesco, ma che ci impongono di prendere subito una decisione per sgravare in via precauzionale l’edificio dal peso delle raccolte dell’archivio”.

L’ipotesi è quindi quella di trasferire in otto aule della scuola, di cui sei al piano terra e due al primo piano, 984 metri lineari di materiale di conservazione della biblioteca poco richiesti dall’utenza. Lo spostamento andrà comunque sottoposto al parere della soprintendenza archivistica librari del Veneto e Trentino Alto Adige.

“Va ribadito – è la conclusione del sindaco Rucco – che questo non può essere che un trasferimento provvisorio e che obiettivo della mia amministrazione rimane avviare quanto prima la realizzazione della nuova sede della Bertoliana”.