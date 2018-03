VICENZA – In Bertoliana il Munari dei bambini

Martedì 27 marzo, alle 17,30, Roberto Pittarello presenterà il suo nuovo libro MUNARI dei BAMBINI (LIF edizioni, 2017) nel Salone centrale di Palazzo Cordellina (Contrà Riale 12). MUNARI dei BAMBINI ricostruisce come in un diario, attraverso una ricca documentazione di immagini e testi, la quasi ventennale amicizia e collaborazione dell’autore con Bruno Munari (1907 – 1998), importante artista e designer italiano che durante l’arco della sua vita professionale ha dedicato allo sviluppo della creatività nei bambini numerosi progetti, realizzando importanti libri, giochi e laboratori. Roberto Pittarello ha tradotto la sua collaborazione con Munari in numerose proposte di laboratori per lo sviluppo della creatività di adulti e bambini , in progetti educativi e in mostre. Questa raccolta di materiali, come disegni, lettere, brevi testi di accompagnamento, libri d’arte e scolastici, opere e foto di esposizioni e incontri, costituisce il corpo del libro. Il libro rappresenta per Pittarello la sua personale occasione per affermare che occorre cominciare dai bambini e dalla loro storia. Per riuscire a farlo bisogna conoscerli, saper intuire i loro profondi interessi per la natura e i suoi fenomeni, gli animali, gli amici, il gioco, i sentimenti, la fantasia. La scuola di oggi può così leggere e vedere in questa raccolta un percorso, un progetto non pianificato e sempre nuovo per accogliere, come variabili, opere e parole che possono rendere vivibile l’azione educativa. Roberto Pittarello è nato a S. Angelo di Piove, Padova. Laureato in Lettere, ha insegnato fino al 2009 nella scuola secondaria di primo grado. Ha tenuto per vari anni i corsi di “Didattica delle arti visive” e “Laboratorio di attività espressive grafiche e plastiche” alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Ateneo di Padova. Da oltre un trentennio progetta e anima i laboratori creativi sui linguaggi tattile, visivo e di scrittura interiore con bambini, ragazzi e adulti, anche in continuità di collaborazione con enti, istituti pubblici e associazioni culturali. I percorsi e gli esiti dei progetti educativi legati ai laboratori sono documentati in numerose mostre e pubblicazioni. Accanto a questo impegno pubblico sperimenta e sviluppa le tecniche dei linguaggi artistici nel laboratorio personale di ceramica e pittura.