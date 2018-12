VICENZA – Bertesina, approvati due progetti per la piazza e la viabilità

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero hanno illustrato due progetti relativi al quartiere di Bertesina: il completamento dei lavori di realizzazione della piazza e la sistemazione della viabilità circostante, anche con l’intervento pedonale “ApiediperBertesinainsicurezza”, secondo classificato al bilancio partecipativo 2018.

Era presente anche il consigliere comunale Marco Lunardi delegato alle aree rurali e alle politiche giovanili.

“Presentiamo oggi due progetti definitivi relativi al quartiere di Bertesina per i quali stiamo accendendo mutui – ha spiegato ilsindaco Francesco Rucco –. Approvati in giunta nei giorni scorsi, i progetti sono ereditati, in parte, dalla precedente amministrazione e rispondono prevalentemente a richieste dei residenti”.

Progetto piazza di Bertesina

Per quanto riguarda il progetto relativo alla piazza di Bertesina, si tratta di interventi che completano, per un importo di 100 mila euro, la progettazione di due stralci già approvati andando a prevedere la collocazione di una vasca di raccolta delle acque e di un pozzo di irrigazione.

“Da oltre 30 anni Bertesina aspetta una piazza – ha puntualizzato il sindaco Rucco –. Siamo in fase di progettazione avanzata. Andranno a gara, i primi mesi del 2019, l’intervento sull’area ceduta dalla famiglia Curti a favore del Comune. Nell’immediato si lavorerà sulla piazza/parco dove saranno collocate alberature importanti, un parco giochi, panchine, una sorta di anfiteatro in superficie con tre gradoni; sarà riqualificata, inoltre, l’area antistante alla Chiesa con lo spostamento della fermata dell’autobus tram. C’è, inoltre, la previsione di appaltare le opere in committenza congiunta con Aim e Viacqua, che colgono l’occasione per la riqualificazione dei sottoservizi, acquedotto, fognatura e gas”.

“Andiamo a concludere un intervento iniziato dalla precedente amministrazione con un’opera di natura idraulica che riguarderà la vasca di raccolta delle acque meteoriche con il gruppo pompe per poter irrigare la piazza – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. I 100 mila euro completano il secondo stralcio delle opere, per concludere i primi due stralci già progettati, a fronte di un progetto complessivo di 700 mila euro”.

Progetto di sistemazione della viabilità e “ApiediperBertesinainsicurezza”

“Sempre andando incontro alle esigenze dei residenti abbiamo valutato la sistemazione della viabilità circostante al quartiere di Bertesina, con la realizzazione di tre interventi che vanno a collegarsi con quello della piazza, il più interessante dei quali riguarda la rotatoria tra strada di Ospedaletto e strada Bertesina dove sarà messo in sicurezza l’incrocio attualmente pericoloso in quanto ha poca visibilità – ha spiegato l’assessore Cicero –. Provvederemo, quindi, alla sistemazione dell’intersezione con strada di Quintarello con una mini rotatoria, e, infine, con la realizzazione di due percorsi ciclopedonali che affiancano via Quintarello fino al confine comunale con Quinto Vicentino. Resta fuori la parte verso nodo Bertesina”.

La spesa complessiva per i tre interventi è pari a 550 mila euro. L’intervento di messa in sicurezza del transito pedonale lungo strada di Bertesina in corrispondenza di villa Ghislanzoni, come previsto dal progetto classificato secondo al bilancio partecipativo 2018 (“ApiediperBertesinainsicurezza”, presentato dalla parrocchia di Bertesina) aveva un importo di 150 mila euro; il rimanente percorso sia ciclabile che pedonale, fino al confine con Quinto Vicentino, ha un importo di 400 mila euro.

“Anche questo è un segnale importante dell’attenzione che stiamo dando alle periferie della città – ha puntualizzato il sindaco –. Stiamo andando avanti con la progettazione delle piazza di Polegge e Maddalene e presto presenteremo ai residenti gli interventi in occasione di assemblee pubbliche. In futuro ci piacerebbe anche pensare al prolungamento della ciclabile di Ospedaletto, oggi interrotta in corripondenza del ponte. È un lavoro importante ma che è nei nostri progetti visto che attualmente la strada è difficilmente percorribile in bici”.

“A poco a poco stiamo dando risposta a quanto avevamo promesso in campagna elettorale – ha spiegato il consigliere comunale Marco Lunardi delegato alle aree rurali e alle politiche giovanili –. Tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati, oltre alla piazza di Bertesina, c’erano la rotatoria all’incrocio di Ospedaletto, la messa in sicurezza della zona di Quintarello verso Quinto Vicentino, e, quindi, altri interventi minimali come lo spostamento della fermata del bus che sostava davanti alla villa o la rimozione dei cassonetti davanti alla Chiesa. Grazie agli interventi che l’amministrazione andrà a fare miglioreremo sicuramente la vivibilità del territorio”.