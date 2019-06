VICENZA – Berlato va all’opposizione: con Rucco è rottura, a rischio maggioranza?

Di Paolo Usinabia

Sergio Berlato sceglie la linea dura e annuncia che “essendo stata messa fuori dalla maggioranza in Giunta, Fratelli d’Italia passa all’opposizione in consiglio comunale a Vicenza, con Berengo D’Amore e Naclerio”.

Isabella Dotto, assessore di fratelli d’Italia sacrificato nel rimpasto di giunta concretizzatosi oggi con la presentazione dei nuovi assessori da parte del sindaco Rucco, secondo Berlato ha svolto, come assessore alla Trasparenza, bene e diligentemente il suo lavoro, che porterà a risultati importanti, che si vedranno. Nel suo discorso Berlato specifica che i risultati del lavoro della Dotto, Rucco potrà vederli “ci auguriamo ancora da sindaco e presidente della Provincia”.

Su questo punto non si è poi sbilanciato perché vi sono in corso indagini da parte della magistratura, in atto proprio in virtù del lavoro svolto dalla Dotto.

“Per risolvere questioni interne alla sua maggioranza -continua il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – Rucco ha redistribuito gli assesorati e ha messo fuori un assessore che si è dato molto da fare. Unica che si è impegnata a tempo pieno. Rinunciando a impieghi di rilievo.

In estrema sintesi Rucco deve scusarsi con l’ex assessore e ripristinarla nel suo ruolo.

Perché Fratelli d’Italia ritorni a far parte della maggioranza il sindaco dovrebbe in sostanza fare un passo indietro. “O meglio un deciso passo in avanti -precisa Berlato- portando a termine punti del programma sui quali si sta troppo tergiversando”.

Infine Sergio Berlato annuncia che entro pochi giorni altri due consiglieri dell’attuale maggioranza passeranno a Fratelli d’Italia e a quel punto la maggioranza di Rucco sarebbe seriamente a rischio.