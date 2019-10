VICENZA – Battaglia sui supermercati, Reginato (Lega) alle opposizioni: “Perché uno sì e l’altro no?”

Ad inasprire il dibattito sull’apertura di nuovi supermercati a Vicenza vi è l’interrogazione del consigliere di maggioranza (Lega) Matteo Reginato, che pungola le opposizioni sulla questione del supermercato LIDL previsto a San Felice.

“Da qualche anno -scrive- il territorio comunale è interessato dalla proliferazione di strutture commerciali di medie dimensioni (c.d. supermercati) che spesso sorgono a poca distanza gli uni dagli altri, in zone a vocazione più residenziale che commerciale. Gli ultimi in ordine di tempo ad avere aperto le porte, solo per fare alcuni esempi, sono i punti vendita EUROSPIN e LIDL in viale della Pace; ed il nuovo punto vendita ALDI in viale Bgt. Granatieri di Sardegna. In alcuni casi tale fenomeno ha suscitato (e continua a suscitare) problematiche e criticità legate alla mobilità, alla residenzialità ed ai servizi delle zone interessate dai nuovi insediamenti commerciali per effetto dell’aumento dei flussi di traffico in aree dotate dei livelli minimi di standard di servizio in termini di viabilità, sosta, altro. Tutto questo, naturalmente, non manca d’animare l’opinione pubblica con discussioni e polemiche, spesso alimentate da alcuni consiglieri comunali dell’opposizione di centrosinistra, che sembrano aver stranamente dimenticato, nell’arco di poco tempo, che questi nuovi supermercati – sia quelli già aperti che quelli in fase d’apertura – sono frutto d’accordi urbanistici definiti e, in alcuni casi, di autorizzazioni edilizie rilasciate dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Curiosamente, si sente poco parlare, soprattutto da parte dei consiglieri comunali di minoranza, dell’apertura in via Torino d’un nuovo punto vendita FAMILA che risulta essere in via di definizione all’interno dell’ex area Domenichelli. Il silenzio incuriosisce in modo particolare in quanto per il nuovo punto vendita LIDL previsto a San Felice, nell’area ex Pellizzari, gli stessi consiglieri stanno invece alzando le barricate, promuovendo ed animando assemblee pubbliche per contestare lo stesso insediamento per il quale hanno votato a favore in Consiglio comunale. Significa forse che i nuovi supermercati che spuntano nei nostri quartieri non sono tutti uguali, ma alcuni sono più uguali di altri? E, in tal caso, che cosa li rende più uguali di altri? Tutto ciò premesso e considerato, s’interrogano il Sindaco e l’Assessore con delega all’urbanistica, alla pianificazione e riqualificazione del territorio ed all’edilizia privata per conoscere: • se risulti depositata presso i competenti uffici comunali la richiesta d’insediamento di un nuovo supermercato in via Torino all’interno dell’area ex Domenichelli; • sulla base di quale normativa edilizia e/o strumento urbanistico risulti formulata la predetta richiesta e chi ne sia il richiedente; • quali dimensioni abbia il nuovo punto vendita previsto in tale area; • quale sia lo stato di avanzamento del relativo procedimento amministrativo”.