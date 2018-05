VICENZA – Bastonate nel parcheggio del ristorante: uomo rimane ferito

La Polizia di Stato di Vicenza sta cercando di fare luce su un episodio accaduto ieri sera intorno alle 20.30 nel parcheggio adiacente al ristorante “La Conchiglia d’Oro” a Vicenza in via Bassano 7, zona Stadio. A tal fine saranno fondamentali le immagini di videosorveglianza del parcheggio.

Gli agenti delle volanti sono stati chiamati nel parcheggio dove era in corso una furibonda lite con feriti.

Arrivati sul posto hanno trovato un vicentino di 41 anni residente in città che sanguinava copiosamente dalla testa.

L’uomo ha riferito che poco prima era stato colpito violentemente con un bastone alla testa da un cittadino di colore che portava una pettorina rifrangente, un parcheggiatore abusivo.

La lite, secondo la versione dell’uomo, sarebbe nata perché il parcheggiatore voleva fargli spostare l’auto appena parcheggiata. Dopo un diverbio, sempre secondo la testimonianza, il parcheggiatore avrebbe impugnato un bastone e l’avrebbe colpito.

Il parcheggiatore nel frattempo si era dileguato e nascosto in un parcheggio attiguo, ma è stato rintracciato dagli agenti delle volanti.

Si tratta di un ghanese di 34 anni richiedente asilo. Interpellato dagli agenti non ha dichiarato alcunché, non parlando la nostra lingua.

La polizia deve ora verificare se la testimonianza del vicentino ferito corrisponde a realtà e a tal fine saranno determinanti le immagini di videosorveglianza.