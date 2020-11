VICENZA – Basilica Palladiana, Teatro Olimpico e Musei civici chiusi fino al 3 dicembre

“Uno stop ai luoghi della cultura necessario ma doloroso è quello che ci impone l’ultimo dpcm del presidente del consiglio dei ministri – è questo il commento dell’assessore alla cultura Simona Siotto che vede ancora una volta le porte dei musei della città chiudersi di fronte alla necessità di tutelare la salute pubblica -. Purtroppo non possiamo fare altro che adeguarci con la speranza di superare prima possibile questo nuovo momento critico. Siamo costretti a chiudere i musei e ad annullare visite guidate e iniziative culturali. Abbiamo comunque deciso di garantire l’apertura dell’ufficio turistico di piazza Matteotti e l’infopoint di Monte Berico, per informazioni, almeno il fine settimana”.

Da venerdì 6 novembre chiudono il Teatro Olimpico, la Basilica palladiana, il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza. La chiesa di Santa Corona rimarrà aperta solo per le celebrazioni religiose.

Inoltre tutte le viste guidate del calendario VicenzaTour sono annullate fino al 3 dicembre.

Rimangono aperti gli uffici turistici- IAT di piazza Matteotti, il sabato e la domenica dalle 9 alle 17.30 e l’info point di Monte Berico, la domenica dalle 9 alle 13 fino al 27 dicembre.

Con la chiusura della Basilica palladiana rimane chiuso anche l’infopoint mentre sono sospese le visite all’area archeologica.

“Le conversazioni con il conservatore” del Museo Naturalistico Archeologico, che avrebbero preso il via domenica 8 novembre, sono annullate e verranno riprogrammate appena possibile.

Sono naturalmente sospesi fino al 3 dicembre tutti i convegni e gli incontri alla presenza di pubblico nei Musei civici (Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo naturalistico archeologico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Chiesa di Santa Corona) e in Basilica palladiana.