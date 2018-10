VICENZA – Basilica palladiana, le prossime chiusure

La Basilica palladiana rimarrà chiusa nel pomeriggio di venerdì 12 ottobre per consentire l’allestimento della cena che si terrà in serata nel loggiato per l’inaugurazione di “be_ART”, il nuovo festival dell’arte in programma in città dal 13 al 26 ottobre.

Sarà inoltre chiusa per le intere giornate di sabato 20 e domenica 21 ottobre per la competizione di idee “Space Apps Challenge” promossa e ideata dalla Nasa.

In tutte e tre le giornate saranno pertanto sospese le passeggiate didattiche gratuite in Basilica palladiana organizzate da Pantarhei in collaborazione con l’associazione Ardea.