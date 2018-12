VICENZA – Azienda regala un macchinario al San Gaetano

Una giornata importante, quella di sabato, per il Centro di Formazione Professionale San Gaetano di Vicenza, che ha compiuto un ulteriore e notevole passo nel percorso di modernizzazione e adeguamento dei suoi laboratori del settore meccanico.

È stato, infatti, inaugurato ufficialmente un marcatore laser, regalato alla scuola da SISMA S.p.A., storica azienda di Piovene Rocchette e riferimento a livello mondiale per la progettazione e produzione di macchinari e sistemi laser di altissima precisione.

Grazie a questo incisore è possibile riprodurre fedelmente e con elevato livello di dettaglio qualsiasi tipo di immagine su svariati materiali, dai metalli preziosi alla lamiera all’acciaio inox.

Una tecnologia che viene utilizzata in numerosi settori produttivi, dalla gioielleria alla meccanica, dal medicale alla costruzione di utensili, e in generale in tutti gli ambiti in cui diventa indispensabile il riconoscimento dei particolari o la loro tracciabilità.

Il software integrato, interamente sviluppato da SISMA, permette di gestire i file di lavoro ed i parametri, anche nel caso di lavorazioni complesse.

Il dono è frutto di un percorso di collaborazione iniziato nei mesi scorsi, che ha permesso ai docenti del CFP di partecipare ad un corso di aggiornamento specifico tenuto dall’azienda e a SISMA di conoscere la principale realtà di formazione professionale provinciale nel comparto meccanico.

Il marcatore laser a sorgente fibrata installato nei laboratori permetterà ai ragazzi di completare la gamma di competenze da acquisire in questo comparto; un cammino iniziato soltanto pochi mesi fa con l’inserimento nel parco macchine di un taglio laser CO2 Mazak e del software di progettazione Radan di ProCam, ma che prosegue a ritmi sostenuti e che valorizza una tecnologia assolutamente indispensabile nelle realtà produttive moderne.