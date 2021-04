VICENZA – Auto fuori strada, ferito il conducente

Alle 12:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Marosticana a Vicenza per mettere in sicurezza un’auto finita fuoristrada: ferito il conducente. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente riuscito a venire fuori autonomamente dall’abitacolo è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere poi trasferito in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico durante le operazioni di soccorso e recupero del mezzo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:30.