VICENZA – Auto contro scooter: un ferito in viale Trento

Ennesimo incidente stamattina tra un’auto e una moto. Verso le 13 in viale Trento per cause in corso di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrate: l’uomo in sella al ciclomotore, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato portato al San Bortolo dal Suem in codice giallo. Sul posto la polizia per i rilievi e per regolamentare il traffico, congestionato.