VICENZA – Auto contro furgone: americano estratto e donna ferita

Incidente stamattina alle ore 10 in via Quadri a Vicenza dove un’auto sportiva di un cittadino statunitense si è scontrata contro un furgone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. Leggermente ferita anche la donna alla guida del furgone.