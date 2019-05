VICENZA – Attenzione: rimozione auto per lavaggio strade, ecco dove

Lavaggio strade con rimozione, da lunedì 3 giugno cartelli di cortesia in alcune strade comunali interessate dal servizio. Per un’informazione ancora più efficace e capillare rivolta agli automobilisti, residenti o di passaggio

Da lunedì 3 giugno in alcune strade comunali della città dove, a cadenza, mensile, si effettua il servizio di lavaggio strade con rimozione, saranno posizionati, in aggiunta alla segnaletica verticale esistente, anche cartelli di cortesia che segnalano l’istituzione, in fasce orarie determinate, del divieto di sosta con rimozione forzata dell’auto in occasione dello svolgimento dell’attività.

L’obiettivo è di attuare una informazione ancora più efficace e capillare rivolta agli automobilisti, residenti o di passaggio.

Saranno interessate le vie nelle quali da dicembre 2018 a maggio 2019 è stato elevato un maggiore numero di sanzioni da parte della polizia locale con relative rimozioni forzate delle auto in sosta.

Nel dettaglio, i cartelli informativi saranno posizionati: il lunedì in via dei Mille, via Durando, via Foscolo, via Genova, via Mentana, via Q. Sella e viale Torino; il martedì in via Di Velo, via Fogolino e via Formenton; il mercoledì in via Costantini, via De Amicis, via dei Mille, via Torino, viale Ortigara; il giovedì in via Adenauer, via Alfieri, via Cadorna, via Calderari, via Durando, via Fogolino, via Formenton e via Q. Sella; il venerdì in via Pizzardi.

Il servizio informativo dei cartelli di cortesia sarà svolto in via sperimentale per tre mesi: a giugno, settembre e ottobre.

È sempre attivo il servizio gratuito SMS alert, a cui tutti possono accedere, che ricorda all’utente registrato, 24 ore prima, lo svolgimento del servizio di lavaggio per la strada di proprio interesse.

Insieme agli sms, è attivo anche il servizio di distribuzione di volantini, in colore giallo fluorescente, sul parabrezza delle auto il giorno prima dell’intervento.

Info su aimambiente.it, alla pagina lavaggio straordinario strade con rimozione.