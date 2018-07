VICENZA – Attenzione: modifica circolazione in via Laghi

Incrocio viale Dal Verme-Laghi-Curtatone: da domani, per due giorni, importanti modifiche alla circolazione per lavori di sostituzione del semaforo

Dalle 9 di domani, martedì 10 luglio, alle 20 di mercoledì 11 luglio, verrà spento il semaforo all’incrocio tra viale Dal Verme, via dei Laghi e via Curtatone, per lavori di sostituzione del semaforo. Per garantire la sicurezza dell’incrocio, sarà necessario disporre il divieto di svolta a sinistra e la chiusura della direttrice Laghi-Curtatone: modifiche importanti, per le quali viene raccomandata particolare attenzione, specie in orario notturno.

Nel dettaglio, chi, in transito su viale Dal Verme, sarà diretto verso la rotatoria di viale Cricoli (da ovest verso est) non potrà svoltare a sinistra verso il quartiere di Laghetto, ma potrà soltanto andare dritto, proseguendo su viale Cricoli, o girare a destra su via Curtatone.

Per svoltare in via dei Laghi occorrerà dunque raggiungere la rotatoria di viale Cricoli-Marosticana, poche centinaia di metri più avanti, per invertire la marcia.

Inoltre, in uscita da via Curtatone e da via dei Laghi su viale Dal Verme sarà consentita solo la svolta a destra: verranno infatti posati dei new jersey in viale Dal Verme per impedire il passaggio tra le vie Curtatone e dei Laghi, in entrambe le direzioni.

Restano invece percorribili gli attraversamenti pedonali su viale Dal Verme.

Subirà modifiche anche la linea 2 del trasporto pubblico locale, come da indicazioni aggiornate sul sito di Svt, al link http://bit.ly/DalVermeBus.

L’informazione è disponibile anche sul portale LuceVerde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso in collaborazione da Automobile Club d’Italia (Aci) e il Comune di Vicenza.