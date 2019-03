VICENZA – Attenzione: domani lavori sul raccordo di Viale del Sole

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Lavori sul raccordo di Viale del Sole: SAR sostituisce le lampade dei lampioni

Domani, sabato 2 marzo, SAR Servizi a Rete di AIM, dalle 8.30 e fino alle 17.30 circa, sarà impegnata in un intervento di manutenzione all’impianto di illuminazione pubblica a servizio del tratto di strada SP46 Raccordo del Sole, dall’intersezione semaforica con via Brigata Granatieri di Sardegna fino al termine del raccordo stesso (tratto di competenza provinciale), per un totale di circa 2,5 chilometri.

I lavori occuperanno la sola corsia di sorpasso, e solo a tratti, con un cantiere mobile prima nella direttrice Vicenza- Autostrada A4, e successivamente nella direttrice inversa Autostrada A4-Vicenza. In caso di maltempo od imprevisti tecnici, il cantiere sarà riproposto sabato 9 marzo.