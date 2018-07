VICENZA – Attenzione: da lunedì chiusa via Vaccari

Viacqua, da lunedì 23 luglio via Vaccari chiusa alla circolazione per lavori sulle condotte di acqua e gas

Per consentire l’esecuzione di lavori sulle condotte di acqua e gas, da lunedì 23 luglio via Vaccari sarà chiusa alla circolazione nel tratto da via Maganza a via Filzi e da via Filzi a via Ferreto de Ferreti.

Il cantiere, programmato da Viacqua, si protrarrà per 10 giorni, condizioni meteo permettendo.

Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link http://vicenza.luceverde.it/.