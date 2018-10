VICENZA – Attenzione ai ladri di… marmitte

Brutta esperienza per un vicentino di 50 anni residente in città che ieri sera si è presentato in questura per denunciare il furto del catalizzatore della propria auto. L’uomo aveva parcheggiato per qualche ora l’auto, un FIAT Ulysse, in via Monte Asolone. Quando è salito sul veicolo e l’ha acceso, ha udito un forte rumore proveniente dalla zona scarichi. Si è accorto che qualcuno gli aveva tagliato di netto il catalizzatore dell’auto, asportandolo.

Non è infrequente che i ladri prendano di mira questa parte dell’auto. Si tratta di un nuovo business che, a quanto pare, sta prendendo molto piede. All’interno del catalizzatore sono presenti, infatti, metalli nobili (platino, palladio e rodio) che, rivenduti, possono fruttare fino a 100 euro a furto.