VICENZA – Atletica Vicentina, sarà Brazzale il nuovo main sponsor

Questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron ha annunciato la nuova partnership tra Atletica Vicentina e Brazzale spa.

A partire dalla stagione sportiva 2019 fino al 2021 le squadre dei settori assoluti e giovanili su pista di Atletica Vicentina porteranno infatti sulle divise ufficiali il logo “Brazzale”, che succederà al marchio Despar, main sponsor fino al 2018.

Alla presenza di Paolo Noaro, presidente di Atletica Vicentina, Roberto Brazzale, amministratore delegato di Brazzale spa, e di Giuseppe Falco, delegato Coni Point Vicenza, è stata dunque esibita la nuova divisa ufficiale AV Brazzale firmata Erreà e fornita da Gisport.

“Quella di oggi è un’occasione davvero speciale – ha esordito l’assessore Celebron –: un marchio, vorrei quasi dire una famiglia del territorio si unisce ad una società sportiva anch’essa del territorio, che sta dando grandi risultati, grandi soddisfazioni. Il nostro ruolo, come Comune, è quello di facilitare queste partnership positive: mettere in rete realtà virtuose per ottenere risultati sempre più soddisfacenti per le società stesse, per gli atleti, ma anche per la città”.

AV Brazzale si appoggerà all’agenzia di comunicazione “Betulla Studio” di Torri di Quartesolo, con la quale sta predisponendo una campagna di comunicazione incentrata sui valori dello sport e sulle tematiche che legano le due società. Alcuni degli atleti più rappresentativi di AV presteranno la loro immagine come testimonial.

Atletica Vicentina

Nel 2018 Atletica Vicentina, società composta da atleti tutti vicentini, si è confermata la più forte realtà dell’atletica italiana: 19 campioni italiani fra allievi, junior, promesse e assoluti; quattro volte club campione d’Italia, vittoria della Coppa Europa per club under 20 gruppo B, 14 atleti in maglia azzurra.

Alla soglia dei 16 anni di attività, Atletica Vicentina unisce atleti delle principali società dell’atletica promozionale provinciale (Vicenza, Creazzo, Schio, Chiampo, Montecchio Maggiore, Arzignano, Lonigo, Lumignano, Piovene Rocchette, Marostica, Cassola, Monticello Conte Otto, Valdagno, Breganze, Dueville) per competere ad alti livelli nazionali e internazionali.

Tramite il lavoro delle società collegate, le ragazze e i ragazzi hanno modo di avvicinarsi alla pratica dell’atletica leggera e di essere poi seguiti e condotti, in funzione anche dell’età, nei gruppi di allenamento per specialità (velocità, salti, mezzofondo, lanci) in modo da sviluppare al meglio l’attività agonistica. Il tutto abbinato ad un percorso educativo che mira alla valorizzazione del fattore persona in parallelo alla crescita a livello agonistico.

Nei diversi campionati di società, AV è stata in grado di vincere quasi tutti i campionati maschili a cui ha partecipato (finale argento, under 23, under 18 e Coppa Campioni); la squadra femminile ha sfiorato un podio nella finale scudetto dei cds assoluti e si conferma tra le più competitive compagini nei campionati giovanili (Campionesse d’Italia under 18 ai cds di prove multiple, campionesse d’Italia under 20 indoor, quinto posto ai cds assoluti, vicecampionesse d’Italia under 18).

Nel 2018 Atletica Vicentina ha tagliato il traguardo dei 1.000 tesserati, tenendo conto dei grandi numeri nel settore running (AV Run Bisson Auto) e del settore AV Master Puro Sport. Se si considera anche il movimento giovanile creato dalle società collegate i numeri si aggirano intorno ai 2.500-2.800 atleti.