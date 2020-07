VICENZA – Assestamento di bilancio dopo ‘effetto Covid’

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Approvato in consiglio comunale l’assestamento di bilancio con il fondo di solidarietà comunale a sostegno di famiglie e imprese colpite dagli effetti negativi del lock down.

Il sindaco Francesco Rucco: “Esprimo soddisfazione perchè la maggioranza, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio causato dagli effetti negativi del COVID, ha compreso perfettamente l’importanza di destinare alle famiglie e alle imprese in difficoltà, i 2 milioni e 220 mila euro del fondo di solidarietà comunale.

Abbiamo raggiunto l’importante obiettivo di dare alla città una risposta concreta con un assestamento che è uscito esattamente uguale a com’era entrato ma prevedendo, attraverso un mio ordine del giorno, l’approvazione a settembre delle manovre agevolative su TARI e IMU, per le quali si dovranno ricercare risorse aggiuntive. Su questo fronte stiamo aspettando la conferma, praticamente certa, di ulteriori contributi dallo stato a favore del nostro comune, fondi che si preannunciano cospicui e che ci permetteranno di far fronte non solo agli impegni assunti su TARI e IMU ma anche alla copertura di altre eventuali necessità e richieste.

Esprimo, però, anche una punta di amarezza perchè la minoranza si è sfilata dal consiglio comunale al momento del voto, con una strumentalizzazione politica di basso livello, e non ha appoggiato le misure a sotegno dei vicentini, nonostante nei mesi scorsi ci siano stati numerosi confronti per trovare una soluzione condivisa. Con questa scelta si sono praticamente chiamati fuori dalla futura gestione del fondo di solidarietà”.