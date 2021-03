VICENZA – Asili nido comunali, countdown per le iscrizioni

Le domande per l’iscrizione agli asili nido comunali per l’anno educativo 2021/2022 dovranno essere trasmesse esclusivamente via email, all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it, entro le 12 del 15 aprile 2021, come disposto dalle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

I documenti necessari, da inviare via email, sono il certificato delle vaccinazioni, da richiedere per i residenti del Comune di Vicenza al distretto sanitario di via Albinoni, per i non residenti al proprio distretto sanitario di riferimento; e i certificati medici in caso di disabilità del bambino, padre/madre in situazione di invalidità riconosciuta, disabilità di un altro figlio.

Il servizio offerto dagli asili nido comunali è rivolto ai figli di famiglie residenti e non residenti nel territorio comunale di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è possibile scegliere fino a due asili nido.

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul sito del Comune di Vicenza alla pagina dedicata agli Asili nido il 22 aprile 2021.

Le graduatorie diverranno definitive il 10 maggio 2021.

Entro i 20 giorni successivi, a partire dall’11 maggio e fino al 31 maggio 2021, la famiglia dovrà inviare una mail all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it per l’accettazione del posto, in caso contrario l’iscrizione decadrà.

Le domande che perverranno oltre il 15 aprile 2021 alle 12, saranno inserite in apposite graduatorie suppletive.

E’ prevista una retta di frequenza mensile calcolata sulla base dell’Isee e nel rispetto di quanto indicato nel sito del Comune di Vicenza, nella pagina Rette di frequenza Asili nido comunali.

L’attestazione Isee verrà richiesta in concomitanza della firma dell’accettazione del posto.

E’ possibile effettuare una visita virtuale di ciascun asilo nido per conoscere gli ambienti e le attività proposte ai bambini, collegandosi al canale YouTube @cittadivicenza (http://bit.ly/asili_nido_comunali).

Per ogni chiarimento o eventuale richiesta relativa alle iscrizioni o alle rette di frequenza inviare una mail all’indirizzo asilinido@comune.vicenza.it.